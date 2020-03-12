В ППЖ Якутска продолжат эвтаназию животных

Власти поймали на противоречиях

СОБАКА, У КОТОРОЙ ЯКОБЫ НАШЛИ БЕШЕНСТВО, ПОСТУПИЛА В ППЖ МЕРТВОЙ, сообщает Sm24.info

Собака, у которой якобы нашли бешенство, поступила в ППЖ мертвой, ее нашли на улице и привезли в пункт передержки животных. Об этом сообщил 12 марта заместитель главы города Якутска Роман СОРОКИН на заседании рабочей группы при главе республики.

Журналист Марина САНТАЕВА спросила, что будет с собаками, которые остались в ППЖ (их на 9 марта была 71).

Руководитель Департамента ветеринарии Якутии Василий БУРАЕВ ответил:

— Они будут подлежать эвтаназии как подозрительные по бешенству».

Сантаева:

— На каком основании? Они не были в контакте с мертвой (больной) собакой.

Бураев:

— Они были доставлены с улиц города Якутска.

Напомним, что 5 марта была озвучена информация о том, что собака, у которой было выявлено бешенство, была ОТЛОВЛЕНА в Строительном округе, привезена в ППЖ и содержалась в общей клетке.

Этой же версии придерживалась мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА на своей пресс-конференции от 11 марта.

Теперь же звучит совершенно иная информация — что больная собака была найдена мертвой…

Где же правда?

Возникает вопрос: как могли контактировать все убитые животные с МЕРТВОЙ собакой? Как они стали «подозрительными по бешенству»? За что они были убиты?