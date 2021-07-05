05.07.2021
13:21
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Экология

В пожароопасный период Сахатранснефтегаз защищает свои объекты

Как отметил, главный специалист  службы ГО и ЧС  Максим КАУРОВ в настоящее время лесные пожары  газовым объектам реальной угрозы не представляют.

“Вчера, 4 июля в 16 час. бригада Линейно-производственного управления магистральных газопроводов выехала в  село  Кюерелях Горного улуса в составе 18 человек. Из техники задействованы два автомобиля “Урал-вахта”, один манипулятор и два пожарно-сапасательных комплекса “Огнеборец” с противопожарным оборудованием. Мы оказываем помощь пожарным и местному населению, которые задействованы в тушении пожара и, конечно, защищаем свои объекты”, — сообщил Максим Кауров.

АО “Сахатранснефтегаз” в  пожароопасный период, в постоянном режиме ведет мониторинг и сбор информации о состоянии пожарной обстановки с объектов которые находятся или граничат с лесными массивами – это опорные пункты, газораспределительные станции, дома обходчиков, крановые узлы  и т.д.  

Главный пожарный Общества отметил, что лесные пожары особой опасности непосредственно магистральным газопроводам и газопроводам-отводам не представляют, так как они проложены под землей и сверху защищенны земляным “валиком”, опасность представляют крановые узлы, а в непосредственной близости от населенных пунктов – дома операторов, АГРС и другие объекты, к которым приковано пристальное внимание.

Напомним, «Сахатранснефтегаз» ведет целенаправленную, системную работу по предотвращению природных лесных пожаров на объектах и трассах магистрального газопровода на пожароопасный период во взаимодействии с Департаментом по лесным отношениям, МЧС России, Якутской базой авиационной охраны лесов и с муниципальными органами власти.  Специальная техника и противопожарное оборудование находятся в готовности на случай возникновения пожара.  Определен состав аварийных бригад привлекаемых для тушения лесных пожаров, угрожающих подведомственным объектам.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
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