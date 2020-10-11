В пожаре в популярном туркомплексе Якутска погиб человек

10 октября 2020 г. в 06.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на ул.Автострада 50 лет Октября в г.Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор у дороги на площади 2 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 октября 2020 г. в 08.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бани на ул.Каландрашвили в с.Хатассы г.Якутск. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Причина пожара — НППБ при эксплуатации печи. Виновное лицо хозяйка, ущерб устанавливаются.

10 октября 2020 г. в 14.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в безхозном строении на ул.Рабочая в г.Ленск. На момент прибытия пожарного подразделения горело строение и мусор. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади и мусор на общей площади 33 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 октября 2020 г. в 16.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажного жилого дома на ул.Лермонтова г.Якутск. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 0,1 кв.м. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

10 октября 2020 г. в 16.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном расселенном доме на ул.Мира в п.Тикси Булунского района. В результате пожара огнем повреждены: кровля и второй этаж на на общей площади 120 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

10 октября 2020 г. в 18.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 1-но этажном строении в «Чочур-Муран» г.Якутск. В результате пожара огнем повреждена строение на площади 25кв.м. и трава на площади 100 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Погибший 1 человек.

10 октября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 6 сообщений о горении травы и мусора: трава в с.Павловск Мегино-Кангаласского района, мусор в с.Чюйя Мегино-Кангалаасского района, мусор на ул.Автострада 50 лет Октября в г.Якутск, трава на ул.Павлова в г.Мирный, трава в Зеленом лугу г.Якутск, мусор на ул.Бабушкина в г.Якутск на общей площади 174 кв.м. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, виновные устанавливаются

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!