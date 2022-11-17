В посёлке Серебряный Бор отремонтируют хоккейный каток

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в посёлке Серебряный Бор Нерюнгринского района отремонтируют хоккейный каток. Ранее к главе республики обратилась жительница посёлка, которая сообщила, что из-за поломки холодильной установки каток приостановил работу и школьникам приходится ездить на тренировки в соседний город.

Обращение Дарьи Бузориной о том, что в мае 2022 года сломалась холодильная установка катка, поэтому приходится ездить в спорткомплекс «Шахтер» в Нерюнгри, находящийся в 8 км от посёлка, поступило в адрес главы республики в сентябре. Она сообщила, что на крытом катке проходят тренировки учащихся республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею, а по выходным для жителей посёлка организуется массовое катание.

На днях по поручению главы республики в посёлке Серебряный Бор побывал министр по физической культуре и спорту Леонид Спиридонов. Совместно с администрацией Нерюнгринского района и посёлка принято решение провести ремонт катка в 2023 году, полностью заменив холодильную установку.

Посёлку выделят новую холодильную установку и обеспечат освещение, администрация Нерюнгринского района организует работу по покраске металлоконструкций.

Напомним, что сразу после обращения жительницы Соснового Бора в сентябре холодильная установка катка в Серебряном Бору была оперативно восстановлена. Для этого заменили повреждённую муфту двигателя. К сожалению, после этого восстановленная холодильная установка несколько раз выходила из строя. По причине заводского брака масляного насоса, приобретённого в апреле 2022 года, происходит утечка фреона и масла.

Сейчас холодильную установку отремонтировали в очередной раз, заливают лёд. Каток обещают открыть на следующей неделе, тренировки пока проводятся в спорткомплексе «Шахтер».

Министр Леонид Спиридонов выразил благодарность жительнице посёлка Дарье Бузориной за активную гражданскую позицию и личную заинтересованность в вовлечении жителей Серебряного Бора систематическими занятиями физической культурой и спортом.