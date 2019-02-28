В пострадавшем от пожара доме на улице Билибина ведутся восстановительные работы 

Вечером 27 февраля, около 17 часов, на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Билибина, 47. По информации Главного управления МЧС России по РС (Я), в результате пожара огнем повреждена квартира по всей площади 30 кв. метров, межэтажное перекрытие на площади 40 кв. метров. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров. Погиб один человек.

Сразу после получения информации о пожаре, для контроля ситуации на место прибыли исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров, руководитель Управления Сайсарского округа Леонид Бястинов, руководитель Управление ГО и ЧС г. Якутска Виталий Бобинов. Жители дома, около 70 человек, были эвакуированы в теплый автобус, который обеспечил ЯПАК.

Как сообщил Леонид Бястинов, в настоящее время бригада УК «Сайсарский дом» восстанавливает отопление дома, приостановленное из-за возникшей течи в системе, и в самое ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.

И.о. главы города Владимир Федоров подтвердил, что после локализации пожара управляющая компания приступила к запуску отопления, в доме работают электрики, и до утра жизнеобеспечение дома будет восстановлено. Основная часть из 40 квартир не пострадали, полностью выгорела одна квартира, находившаяся в частной собственности.

«Жильцам непострадавших квартир, кто не уехал к родственникам, мы предоставили места в гостинице за счет мэрии. Списки сейчас уточняются. К сожалению, есть погибший. В ближайшее время дом будет полностью восстановлен, и в нем будет установлена пожарная сигнализация, как и в других многоквартирных домах. Начатая нами работа по повсеместной установке пожарной сигнализации направлена, в первую очередь, на спасение человеческой жизни», — сказал Владимир Федоров.