АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-28
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.76
 74.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.02.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения политика и скульптора
28.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг, 28 февраля 2019
27.02.2019, 23:58
Политика
Глава Якутии встретился с президентом Российской академии наук
27.02.2019, 23:52
Происшествия
В пострадавшем от пожара доме на улице Билибина ведутся восстановительные работы 
27.02.2019, 23:44
Происшествия
В Крест-Хальджай произведен запуск котельной по временной схеме
27.02.2019, 23:37
Культура & Образование
В школе поселка Депутатский патриотическое воспитание на первом месте
27.02.2019, 21:10
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
27.02.2019, 21:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
27.02.2019, 20:28
Экология
Анонс
В Вилюйске пройдет первый общественно-экологический форум
27.02.2019, 20:24
Происшествия
Страшный пожар в Якутске! Есть погибший
27.02.2019, 17:55
Общество
График плановых работ энергетиков на 28 февраля
27.02.2019, 17:45
Политика
Федот Тумусов: Миссия села – сбережение, развитие народа саха и сохранение уклада жизни
27.02.2019, 17:35
Экология
«Сахатранснефтегаз» возместил ущерб, причиненный лесному фонду в результате взрыва газопровода
27.02.2019, 17:20
Экология
Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток
27.02.2019, 17:10
Общество
«Сахатранснефтегаз» на ярмарке вакансий представил рабочие места
27.02.2019, 16:55
Судебная хроника
Резонанс
Дело Уарова и Саввина: массовый отказ от свидетелей
27.02.2019, 16:40
Финансы
В Якутске пройдет XVIII Собрание контрольно-счетных органов РФ
27.02.2019, 16:32
Финансы
Александр Хорунов: Ленск заинтересован в более плотной работе с Алмазэргиэнбанком
27.02.2019, 16:15
Спорт
Игнатий Андросов — победитель SAKHA ARENA-4: «Он буквально вырвал победу из рук соперника»
27.02.2019, 16:00
Якутск
В Якутске отменили обряд с сжиганием чучела Масленицы
27.02.2019, 15:43
Культура & Образование
Экстра
В Якутске введен карантин для школьников с 1 по 8 классы
27.02.2019, 15:40
Экология
Фотофакт
Колымана и Ломоносов воссоединились после долгой разлуки!
27.02.2019, 15:25
Происшествия
Видео
Пьяница, укравший унты, через 4 дня совершил еще одну кражу
27.02.2019, 15:10
Судебная хроника
Директор «Единого юридического центра» останется в СИЗО
27.02.2019, 14:55
Экономика
ГУП ЖКХ: Доставка топлива в северные районы Якутии идет по графику
27.02.2019, 14:40
Происшествия
В поселке Мохсоголлох почти месяц горит мусорный полигон
27.02.2019, 14:25
Экономика
Железные дороги Якутии отправили первые тонны груза из Нижнего Бестяха
27.02.2019, 14:15
Культура & Образование
Анонс
Arco Artico представляет концерт «Начиная с классики…»
27.02.2019, 14:00
Судебная хроника
Больного туберкулезом якутянина отправили на принудительное лечение
27.02.2019, 13:45
Якутск
Объявление
Завтра в Якутске пройдет Единый информационный день
27.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Что грозит обладателям «неудачной» группы крови
27.02.2019, 13:15
Финансы
Дополнительный офис АЭБ в Сунтарском районе признан лучшим
27.02.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Популярные российские певцы поздравят якутянок с 8 марта концертом «Твои глаза…»
27.02.2019, 12:45
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Представительство Хабаровского края при правительстве России
27.02.2019, 12:36
Общество
Воспоминания детей войны войдут в книгу к 75-летию Великой Победы
27.02.2019, 12:27
Финансы
Операционный доход АЭБ в 2018 году составил более 650 миллионов рублей
27.02.2019, 12:24
Судебная хроника
В Якутии рецидивист, выйдя из тюрьмы, убил собутыльника
27.02.2019, 12:14
Происшествия
В Якутске угнали машину с ребенком
27.02.2019, 12:12
Политика
Елена Борисова: Послания президента России и главы Якутии являются важнейшими ориентирами
27.02.2019, 12:09
Политика
В Якутии подписан важный указ
27.02.2019, 12:03
Красота & Здоровье
Якутяне проверились на ВИЧ и гепатит
27.02.2019, 11:55
Культура & Образование
Афиша
Легендарная группа «Чингис Хан» впервые даст концерт в Якутске
27.02.2019, 11:42
Спорт
Что готовит нам первый чемпионат республики по национальному многоборью?
27.02.2019, 11:36
Экология
27 февраля – международный день полярного медведя
27.02.2019, 11:22
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в программу льготного кредитования субъектов МСП
27.02.2019, 11:10
Происшествия
В Якутии пожарные стали чаще выезжать на тушение горящего мусора
27.02.2019, 10:58
Экономика
Последствия несвоевременной оплаты взносов на капремонт
27.02.2019, 10:43
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу якутских деликатесов
27.02.2019, 10:30
Культура & Образование
Для якутского Оскара собирают серебро
27.02.2019, 10:15
Экономика
Аэропорт «Якутск» внедрит drop-off и электронные посадочные талоны
27.02.2019, 10:03
Происшествия
На ледовой переправе в Ленском районе произошел разлив воды
27.02.2019, 9:51
Происшествия
В Якутске воры-сладкоежки украли из магазина конфеты на 5000 рублей
27.02.2019, 9:39
Общество
В якутской колонии открылась собственная пекарня
27.02.2019, 9:26
Культура & Образование
У студентов Якутской сельхозакадемии появится новое общежитие
27.02.2019, 9:13
Политика
Путин распространил полномочия Минвостокразвития на Арктику
27.02.2019, 9:00
Политика
Айсен Николаев встретился с Валентиной Матвиенко
27.02.2019, 0:48
Общество
Сегодня день рождения кинематографиста и журналистов
27.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 27 февраля 2019
26.02.2019, 23:32
Политика
Климент Иванов: Только усилие Ил Дархана может возродить алмазогранильную отрасль
26.02.2019, 22:21
Путешествия
Позитив
Поляки проехали всю Россию, чтобы покорить Момский хребет
26.02.2019, 21:48
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Великолепие костюмов Альбины Дегтяревой. Эволюция
26.02.2019, 21:13
Спорт
Семь якутских боксеров выступят на командном Кубке России
26.02.2019, 20:43
Происшествия
Пропавшая школьница из Якутска нашлась
26.02.2019, 20:23
Культура & Образование
IV республиканский Методический турнир учительских команд
26.02.2019, 20:04
Спорт
Контрольный старт сборной Республики по многоборью
26.02.2019, 19:44
Культура & Образование
Минобрнауки РФ о предварительной экспертизе учебников
26.02.2019, 19:26
Экономика
В Якутии приступили к рассмотрению новых видов нефтегазопереработки
26.02.2019, 19:08
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА задали вопросы Галине Данчиковой
26.02.2019, 18:55
Экономика
Новая телефонная линия СК России для бизнеса
26.02.2019, 18:41
Якутия
График работ энергетиков 27 февраля в Якутске и районах
26.02.2019, 18:26
Экономика
Предложения «ЛОРП» приняли на Всероссийской конференции
26.02.2019, 18:12
Культура & Образование
Седмица — масленичная неделя в Якутске и пригородах
Архив новостей
Происшествия
27 февраля 2019, 23:52
137

В пострадавшем от пожара доме на улице Билибина ведутся восстановительные работы 

Вечером 27 февраля, около 17 часов, на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Билибина, 47. По информации Главного управления МЧС России по РС (Я), в результате пожара огнем повреждена квартира по всей площади 30 кв. метров, межэтажное перекрытие на площади 40 кв. метров. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров. Погиб один человек.

Сразу после получения информации о пожаре, для контроля ситуации на место прибыли исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров, руководитель Управления Сайсарского округа Леонид Бястинов, руководитель Управление ГО и ЧС г. Якутска Виталий Бобинов. Жители дома, около 70 человек, были эвакуированы в теплый автобус, который обеспечил ЯПАК.

Как сообщил Леонид Бястинов, в настоящее время бригада УК «Сайсарский дом» восстанавливает отопление дома, приостановленное из-за возникшей течи в системе, и в самое ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.

И.о. главы города Владимир Федоров подтвердил, что после локализации пожара управляющая компания приступила к запуску отопления, в доме работают электрики, и до утра жизнеобеспечение дома будет восстановлено. Основная часть из 40 квартир не пострадали, полностью выгорела одна квартира, находившаяся в частной собственности.

«Жильцам непострадавших квартир, кто не уехал к родственникам, мы предоставили места в гостинице за счет мэрии. Списки сейчас уточняются. К сожалению, есть погибший. В ближайшее время дом будет полностью восстановлен, и в нем будет установлена пожарная сигнализация, как и в других многоквартирных домах. Начатая нами работа по повсеместной установке пожарной сигнализации направлена, в первую очередь, на спасение человеческой жизни», — сказал Владимир Федоров.

 

 

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.02.2019, 10:33
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло страшное ДТП
23.02.2019, 10:12
Общество
Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества
24.02.2019, 14:19
Происшествия
Сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей
24.02.2019, 13:54
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда решила стать русалкой
25.02.2019, 16:50
Якутск
Мэрия продала очередной «Лэнд Крузер»
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
25.02.2019, 9:12
Культура & Образование
Эксклюзив
Кумир молодежи Kit Jah дал сольный концерт
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
27.02.2019, 21:10
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
27.02.2019, 12:09
Политика
В Якутии подписан важный указ
24.02.2019, 10:47
Спорт
Видео
Итоги нашумевшего турнира «Саха Арена»
24.02.2019, 10:29
Общество
Яркий и незабываемый праздник для мужчин «Железных дорог Якутии»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
27.02.2019

Глава Якутии встретился с президентом Российской академии наук

Общество
27.02.2019

Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы

Общество
27.02.2019

Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки

Происшествия
27.02.2019

Страшный пожар в Якутске! Есть погибший

Общество
27.02.2019

«Сахатранснефтегаз» на ярмарке вакансий представил рабочие места

Спорт
27.02.2019

Игнатий Андросов — победитель SAKHA ARENA-4: «Он буквально вырвал победу из рук соперника»

Якутск
27.02.2019

В Якутске отменили обряд с сжиганием чучела Масленицы

Экономика
27.02.2019

ГУП ЖКХ: Доставка топлива в северные районы Якутии идет по графику