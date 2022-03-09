В постпредство Якутии в Москве обращаются родственники задержанных студентов

В последние дни в адрес постпредства РС(Я) при президенте РФ обращаются родственники ребят, которых задержали во время несанкционированных митингов. В ведомстве напоминают об ответственности и последствиях участия в несанкционированных митингах, сообщает ЯСИА.

«Призываем вас к соблюдению законодательства Российской Федерации. Не поддавайтесь на провокации со стороны организаторов и не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях, будьте внимательны, проверяйте информацию в официальных источниках и сохраняйте спокойствие!

Любое участие в несанкционированных публичных мероприятиях (митингах, пикетах, шествиях) является административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административного ареста сроком до 15 суток», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что граждане РФ, которым исполнилось 16 лет подлежат административной ответственности.

Санкция за неоднократное нарушение статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Убедительная просьба к родителям студентов, которые обучаются за пределами республики, донесите эту информацию до своих детей и разъясните им о возможных последствиях и ответственности в случае нарушения законодательства России», — отмечают в постпредстве.