27.09.2019
18:52
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Культура & Образование

В постпредстве Якутии открывается выставка Ирины Мекумяновой

Сегодня, 27 сентября, в Москве, в постоянном представительстве Якутии открывается выставка члена Союза художников России Ирины Мекумяновой.

Произведения художницы находятся в частных коллекциях США, Канады, Бельгии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии и Польши.

Источник: https://www.instagram.com/p/B259hJVCz9T/
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