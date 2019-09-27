27.09.2019
18:52
72
Культура & Образование
В постпредстве Якутии открывается выставка Ирины Мекумяновой
Сегодня, 27 сентября, в Москве, в постоянном представительстве Якутии открывается выставка члена Союза художников России Ирины Мекумяновой.
Произведения художницы находятся в частных коллекциях США, Канады, Бельгии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии и Польши.
Источник: https://www.instagram.com/p/B259hJVCz9T/
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