19.01.2022
02:00
105
Якутия
В поселке Серебряный Бор завершены ремонтные работы на магистральном трубопроводе
В 21:00 часов 18 января аварийными бригадами завершены сварочные работы. Приступили к заполнению магистрали теплоносителем.
Напомним, что повреждение трубопровода произошло в результате наезда неустановленного автотранспорта. Под ограничение попали 29 жилых домов.
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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