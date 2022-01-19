19.01.2022
02:00
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Якутия

В поселке Серебряный Бор завершены ремонтные работы на магистральном трубопроводе

В 21:00 часов 18 января аварийными бригадами завершены сварочные работы. Приступили к заполнению магистрали теплоносителем.

Напомним, что повреждение трубопровода произошло в результате наезда неустановленного автотранспорта. Под ограничение попали 29 жилых домов.

Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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