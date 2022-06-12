В поселке Серебряный Бор ускорят работы по сносу аварийных домов

Во время рабочей командировки в Нерюнгринский район глава республики Айсен Николаев проверил как в поселке Серебряный Бор ведутся работы по сносу аварийных домов и рекультивации участков.

Напомним, что проблема захламленности территории и пустующих аварийных домов неоднократно поднималась жителями посёлка во время прямых эфиров главы региона в соцсетях.

«В прошлом году я был вынужден вмешаться в процесс. Были выделены средства на благоустройство из республиканского бюджета, город тоже нашел возможность помочь поселку» — сказал глава региона. Как доложила исполняющая обязанности посёлка Елена Торгашина 6 июня был заключен договор с предприятием из Якутска «СтройЭкспресс». Предприятие уже завезло технику и приступило к работам.

Еще одна проблема связана с домами, построенными по программе переселения граждан. Были судебные споры, на сегодняшний момент все они завершены — построенные дома перешли в собственность муниципалитета. Уже в ближайшее время в них, а это свыше 150 квартир, смогут заселится люди, которые нуждаются в жилье.

Руководству района необходимо взять ситуацию под свой контроль и довести исполнение задачи по расселению аварийного жилья и благоустройству до логического завершения.