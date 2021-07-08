В поселке Пригородный беда

08.07.2021 года в 19:01 ч. в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по системе «112» поступила информация от очевидцев, о том что на протоке р. Лена в районе местности Петуховка п. Пригородный г. Якутска унесло течением двух человек, приблизительный возраст 17 и 18 лет.



Для выяснения обстоятельств происшествия и проведения поисковых работ на место происшествия работают сотрудники Центра ГИМС, спасатели региональной службы спасения и сотрудники полиции. В ходе организованного взаимодействия установлено, что на несанкционированном, необорудованном месте для купания, на котором установлены знаки «Купание запрещено» пропали 2 человека.

Предположительно, со слов очевидцев, их унесло вниз по течению. Информация уточняется