Страшное ДТП с велосипедисткой в Якутии

6 июля около 16 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что в поселке Пеледуй произошло ДТП, имеется пострадавшая.

Сотрудниками ГИБДД, прибыв на место происшествия, было установлено, что около 15 часов дня 51-летняя женщина управляя велосипедом марки «Космос», следуя по улице Гусева при пересечении перекрестка с улицей Комсомольская не спешилась с велосипеда, выехала со второстепенной улицы на перекресток, в результате, чего произошло столкновение с автомобилем Тойота Платц под управлением 34-летнего водителя, который двигался в прямом направлении по улице Комсомольская, являющейся главной.

В результате происшествия велосипедистка получила телесные повреждения, машиной скорой помощи была доставлена и госпитализирована в Пеледуйскую больницу, где ей поставлен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом обеих костей левой голени, множественные рваные раны.

В ходе проверки установлено, что водитель Платц водительского удостоверения не имеет. К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. В момент ДТП в салоне автомобиля находился один без пассажиров, ремнем безопасности был пристегнут, был трезв, не пострадал. Со слов мужчины следует, что приобрел автомобиль недавно, а на счет права вождения поясняет тем, что ранее обучался на категорию «В», но экзамены не сдавал.

Инспекторами ГИБДД на водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имеющим права управления транспортным средством, санкцией этой статьи является наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Автомашина Тойота Платц размещена в специализированную стоянку.

Пострадавшая в момент ДТП была без средств защитной экипировки, была трезвая. Из объяснений женщины следует, что при пересечении перекрестка не спешилась, двигалась на большой скорости, и своевременно не заметила автомобиль.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель автомобиля не успевает вовремя остановиться, среагировать на резкое и неожиданное появление на дороге велосипедиста. Поэтому безопасным является только пеший переход дороги и только по пешеходному переходу: правильно переходить дорогу пешком, везти велосипед рядом с собой.

Пользуясь проезжей частью велосипедисту, велика вероятность попасть в автоаварии с автомобилем. При недостаточных знаниях ПДД, правил эксплуатации велосипеда, недостаточной защите велосипедист может столкнуться с неприятностями.

А водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют тяжелые последствия.

Призываем всех участников дорожного движения уважительно относиться друг к другу, строго и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!