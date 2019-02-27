В поселке Мохсоголлох почти месяц горит мусорный полигон

Прокуратура Хангаласского района съездила на место возгорания с проверкой и сообщила, что мусор горит на площади 45 кв.м с распространением смога на территорию поселка.

«По выявленным нарушениям прокуратура района внесла в адрес директора МУП «Служба эксплуатации муниципального хозяйства» представление, а также возбудила в его отношении и в отношении юридического лица административные дела», — сообщает ведомство.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В настоящее время возгорание локализовано, ведутся работы по ликвидации очагов тления. Ситуация находится на контроле прокуратуры.