В поселке Белая Гора сгорело здание электроцеха

28 сентября 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в г.Якутске и в г.Нерюнгри. Общая площадь горения 17 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

27 сентября 2019 г. в 02.11 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозный балок на улице Трудовая в п.Алмазный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым из балка. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 5 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

27 сентября 2019 г. в 15.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит здание электроцеха в переулке Дизельный на территории ДЭС в п.Белая Гора Абыйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание горело открытым огнем, шел густой дым. В результате пожара огнем повреждено стена снаружи, кровля на общей площади 33 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!