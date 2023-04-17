В поселке Батагай установили первую сваю водоочистной станции

В поселке Батагай Верхоянского района 17 апреля установили первую сваю водоочистной станции. Строительство системы водоснабжения реализуется ГУП «ЖКХ РС (Я)» в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В декабре прошлого года между правительством Республики Саха (Якутия) и Минстроем России заключено соглашение, по которому предусмотрено строительство системы водоснабжения в поселке Батагай. Общая стоимость проекта оценивается в 605,3 млн рублей, из федерального бюджета выделят 599,2 млн рублей, остальная сумма будет выделена из средств госбюджета.

В мероприятия приняли участие глава Верхоянского района Владислав Иванов, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, глава Батагайского наслега Егор Шестаков, работники производственного филиала и жители.

Как отметил Виталий Чикачев, реализация проекта позволит обеспечить население районного центра бесперебойным и качественным централизованным водоснабжением.

«Проект предусматривает строительство водоочистной станции производительностью 1100 кубометров в сутки, водозаборного колодца, насосной станции и сетей водоснабжения. Подрядной организацией определено ООО «Вариант Плюс», — сообщил он.

На сегодня в район доставлены все необходимые материалы и оборудование для строительства водоочистной станции, начаты мероприятия по расчистке территории под ее строительство и возведение трубопровода, ведутся работы по бурению и установке свай.