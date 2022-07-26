26.07.2022
12:32
565

Судебная хроника

В пользу инвалида взыскан миллион рублей

По иску прокуратуры Ленского района в пользу инвалида взыскана сумму причиненного преступлением ущерба в размере более 1 млн рублей

Прокуратура Ленского района провела проверку соблюдения прав граждан, пострадавших в результате преступных посягательств.

Установлено, что лицо с ограниченными возможностями здоровья пострадало в результате преступных действий местного жителя, которым с его банковского счета похищены денежные средства в размере более 1 млн рублей. Приговором суда он осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

При этом причиненный инвалиду 3 группы ущерб осужденным не возмещен.

Прокуратура района обратилась, в связи с этим в суд с иском о взыскании в пользу потерпевшего денежных средств, в сумме более 1 млн рублей.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх