В пользу 12 якутян приставами взыскана доплата до МРОТ

В Чурапчинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) в феврале этого года возбуждено12 исполнительных производств, предметом которых являются оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям.

Прокуратурой Чурапчинского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства РФ в части полноты и своевременности оплаты труда в одной из организаций, находящихся на территории района.

По результатам проверки установлено, что заработная плата выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда.

После вступления решения суда в законную силу исполнительные документы поступили в Чурапчинское районное отделение судебных приставов.

В обеспечительных целях, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств. Кроме того, вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке. После обращения взыскания на денежные средства была списана необходимая сумма для погашения задолженности по оплате труда 12 работникам предприятия.