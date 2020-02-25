В «Полюсе Холода» родился телёнок Арктика

24 февраля в рамках отчёта правительства республики вице-премьер Денис Белозёров побывал в г. Верхоянск, где посетил самый крупный в Арктике Якутии сельскохозяйственный потребительский кооператив «Полюс Холода». В этот день в хозяйстве родился первый в 2020 году телёнок. Её назвали Арктика.

Сегодня в «Полюсе Холода» 224 головы крупного рогатого скота, из них 100 дойные коровы. Денис Белозёров обсудил с руководителем хозяйства Екатериной Портнягиной и главой г. Верхоянска Евгением Потаповым вопросы дальнейшего развития переработки продукции, доставки кормов и другие вопросы.

Екатерина Алексеевна работу начинала в 2007 году переработчиком сельскохозяйственной продукции. Но потом, поняв, что без сырья развитие невозможно, создала своё животноводческое хозяйство. Она с улыбкой вспоминает, как в 2014 году на грузовых самолётах из Якутска в Верхоянский район перевезла закупленные в центральных улусах республики 30 дойных коров.

«Мы в год принимаем у частников до 73 тонн молока. У нас восемь приёмных пунктов в наслегах улуса и пищекомбинат в городе Верхоянске, в который входят молочный, мясоперерабатывающий цеха и цех по розливу чистой воды в летнее время. В нашем хозяйстве работают 53 человек», — рассказывает Екатерина Портнягина. Отметим, что «Полюс Холода» в зимнее время принимает у жителей улуса мерзлое молоко по цене 100 рублей за килограмм.

В ассортимент молочной продукции «Полюса Холода» входят сливки, молоко, кефир, ряженка, йогурт, творог. В прошлом году пищекомбинат хозяйства произвёл 43 тонны масла, 23 тонны сливок, около 20 тонн кефира, 12 тонн йогурта, а также 7 тонн мясной продукции: копчёной жеребятины, колбасы, студень. Также хозяйство занимается производством кумыса и быырпаха. Эти виды продукции «Полюса Холода» завоевали золотые медали на российской выставке. Кроме этого, пищекомбинат печёт до 12 тонн хлеба в месяц для продажи населению.

Хозяйство обеспечивает молочной и мясной продукцией 9 населённых пунктов Верхоянского района, а с этого года и детские сады улуса.

В прошлом году «Полюс Холода» выиграл конкурс по линии Минсельхоза РФ на 6 млн. рублей по переработке сельскохозяйственной продукции. Хозяйство уже на 4 млн рублей (на оставшиеся 2 млн заказ будет сделан в марте) закупило в Москве оборудование для переработки, которое уже в пути в Верхоянский район. Таким образом, хозяйство обновит 30% оборудования пищекомбината.

Самый главный вопрос для хозяйства, как сказала Екатерина Алексеевна, строительство второго коровника на 100 голов. В старом из-за тесноты даже пришлось убрать душевую. Изыскательские и проектные работы по новому объекту уже завершены, осталось пройти госэкспертизу. Строительство коровника необходимо также и для улучшения условий для работников, чтобы в хозяйство пришла работать молодёжь, говорит Портнягина.

Трудным вопросом для «Полюса Холода» является сенозаготовка. Если все близлежащие сенокосные угодья раньше принадлежали совхозу «Верхоянский», то после развала их распределили между частными хозяйствами. Потому хозяйство арендует сенокосные угодья в селе Столбы, что в 30 км от Верхоянска. Там у них и летник. Для зимовки скота хозяйству нужно ежегодно заготавливать 450 тонн сена. В прошлом году из-за лесных пожаров заготовка сена прошла в очень тяжёлых условиях, но хозяйство всё-таки заготовило 200 тонн сена. 50 тонн СХПК закупило у частников. Ещё 200 тонн в «Полюс Холода» будут завезены из центральных улусов Якутии. Расходы по перевозке сена за счёт госбюджета возместит правительство республики. Из этих объёмов 114 тонн сена уже на месте, так что корма для скота хватит до сезона зелёной травы.