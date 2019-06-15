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15 июня 2019, 10:00
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В положение Республиканской деловой игры «МИНИСТР» внесены изменения

Глава Якутии Айсен Николаев 14 июня подписал указ, которым внёс изменения в Положение о проведении Республиканской деловой игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)».

Согласно указу главы, с 2019 года, который проводится под эгидой Года консолидации, деловая игра «МИНИСТР» будет проводиться в обновлённом формате. Целью игры определены выявление и раскрытие лидерского потенциала учащихся, студенческой молодёжи, молодых специалистов и руководителей для обеспечения экономики и социальной сферы республики.

Изменены задачи проведения игры, в число которых вошли формирование резерва управленческих кадров в республике и молодёжного кадрового резерва, формирование индивидуальных планов развития финалистов Деловой игры, содействие в повышении квалификации по программам для подготовки лидеров, управленцев, а также создание сообществ единомышленников, команд, мотивированных на прорывное развитие республики.

Если ранее в Деловой игре «МИНИСТР» могли участвовать только 112 человек в возрасте от 16 до 35 лет, то новым указом определено, что участниками могут выступить граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 45 лет включительно. Участники делятся на три группы: группа «А» (возраст 16-22 года), группа «B» (возраст 23-35 лет), группа «С» (до 45 лет с управленческим опытом). Допускается повторное участие в Деловой игре лиц, принимавших участие в игре до 2019 года.

Указом определены этапы проведения Деловой игры: регистрация, отбор, полуфинал и финал. Этапы регистрации, отбора и полуфинала проводятся в дистанционном формате, а финал – очно в форме проектной и стратегической сессии, в ходе которой оценивается лидерский и управленческий потенциал участника.

Согласно утверждённым этапам, в июле участники пройдут тестирование на общие способности и знания. Затем допущенные ко второму блоку запишут видеоролики-самопрезентации, в которых расскажут о себе, целях участия в конкурсе, жизненном девизе или слогане. Следующий этап – полуфинал (с 10 по 31 августа) — это тестирование на выявление личностных особенностей. В финале, который будет проведен с 20 по 22 сентября, состоятся проектная и стратегическая сессии.

Финалисты Деловой игры будут награждены дипломами и сертификатами для обучения по программам профессионального образования, направлены на стажировку в исполнительные органы государственной власти республики, хозяйствующие субъекты и институты развития. Также финалистам даётся возможность выбрать наставников из числа членов Правительства Якутии и хозяйствующих субъектов региона. Финалисты в группе «В» будут рекомендованы в состав молодежного кадрового резерва, финалисты в группе «С» – в резерв управленческих кадров Якутии.

Как было заявлено ранее, финалисты 2019 года, в зависимости от возрастной категории, получат путёвки на обучение и стажировку в центрах «Артек» и «Сириус», МГУ им. Ломоносова, Международной школе бизнеса SolBridge (Южная Корея) и в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Подать заявку для участия в Республиканской деловой игре «МИНИСТР» можно до 5 июля на сайте Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» https://vshim.ru/ministr-forma/.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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