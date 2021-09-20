В половине районов Якутска отключат воду

С 9:00 до 12:00 21 сентября 2021 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадают: 71, 128 и 164 кварталы.

С 10:00 до 22:00 21 сентября 2021 года в связи с заменой участка водопровода (водолиния “Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1”) будет временно ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: кварталы А, Б, В, 1, 28, 29, 36, 57, 60, 64, 67, 61, 162, 202, 203, 53, 125, 57, Залог (6, 7, 8, 37, 55, 117, 118, 121,122, 123, 124), кот. Совмин, ЯНИИСХа, ЯГУ-1, Комдрагмет.