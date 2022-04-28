В полку профессиональных спасателей Якутии прибыло!

Новобранцы Службы спасения РС (Я) торжественно приняли присягу у мемориального комплекса «Солдат Туймаады» в г. Якутск.

В 2022 году, благодаря решениям, принятым Президентом Российской Федерации и Главой Республики Саха (Якутия), в целях подготовки и борьбы с лесными пожарами в Якутии существенно увеличено финансирование, создан региональный аэромобильный отряд специального назначения Службы спасения Республики Саха (Якутия), а также филиалы поисково-спасательных отрядов в Верхоянском и Таттинском районах.

Основным предназначением аэромобильного отряда специального назначения является проведение мероприятий по тушению ландшафтных (природных) пожаров, а также предупреждение и ликвидация других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В конце февраля произведен конкурсный отбор кандидатов на должность спасателя. 41 курсант обучились по программе «Первоначальная подготовка спасателей», по результатам которой все успешно сдали зачеты и получили квалификации спасателей.

Удостоверения и книжки спасателя вручил первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Начинающих спасателей Службы спасения Якутии поздравили первый заместитель Председателя Правительства Якутии, первый заместитель начальника регионального управления МЧС России Виталий Немцов, председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия), начальник Государственной противопожарной службы Якутии.

«Быть спасателем — это призвание! Чтобы стать на стезю помощи, надо обладать важными качествами: силой, сочувствием, способностью верно и быстро принимать решения. В преддверии празднования Дня Республики Саха (Якутия), посвященного 100-летию образования Якутской АССР, желаем, чтобы Вам всегда улыбалась Фортуна, силы приумножались, сердца оставались такими же отзывчивыми и горячими, а рядом были близкие и любимые люди!», — обратился к новоиспеченным спасателям Виталий Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В заключение торжественного мероприятия, все присутствующие возложили цветы к мемориальному комплексу «Солдат Туймаады», посвященного воинам-якутянам, призванным на Великую Отечественную войну из г. Якутск и близлежащих районов Якутии, как дань уважения и почтения всем погибшим в Великой Отечественной войне.