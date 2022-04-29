В полку борцов, дзюдоистов, легкоатлетов и стрелков прибыло новых мастеров спорта России

Приказом министра спорта России Олега Матыцина от 27 апреля 2022 года пятерым спортсменам Республики Саха (Якутия) присвоены звания мастеров спорта России: Легкая атлетика НЕЧАЕВ Александр Петрович Пулевая стрельба БАНДЕРОВА Марина Александровна ГОТОВЦЕВА Алина Иннокентьевна Спорт лиц с поражением ОДА ГОТОВЦЕВА Диана Александровна Спортивная борьба КИРИЛЛИН Петр Кузьмич Также звание мастера спорта России по дзюдо получит Карина Ефимова, представляющая Свердловскую область. Спортсменка является двукратной победительницей первенств России до 21 года и 23 лет.

Источник: Sportyakutia.ru

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