29.04.2022
10:41
151
Спорт
В полку борцов, дзюдоистов, легкоатлетов и стрелков прибыло новых мастеров спорта России
Приказом министра спорта России Олега Матыцина от 27 апреля 2022 года пятерым спортсменам Республики Саха (Якутия) присвоены звания мастеров спорта России:
Легкая атлетика
НЕЧАЕВ Александр Петрович
Пулевая стрельба
БАНДЕРОВА Марина Александровна
ГОТОВЦЕВА Алина Иннокентьевна
Спорт лиц с поражением ОДА
ГОТОВЦЕВА Диана Александровна
Спортивная борьба
КИРИЛЛИН Петр Кузьмич
Также звание мастера спорта России по дзюдо получит Карина Ефимова, представляющая Свердловскую область. Спортсменка является двукратной победительницей первенств России до 21 года и 23 лет.
Источник: Sportyakutia.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.04.2022
1
29.04.2022
63
29.04.2022
69
29.04.2022
107
29.04.2022
139
29.04.2022
131
29.04.2022
489
29.04.2022
1454
28.04.2022
477
28.04.2022
1010
28.04.2022
387
28.04.2022
430
28.04.2022
515
28.04.2022
1283
28.04.2022
535
28.04.2022
3845
28.04.2022
1123
28.04.2022
636
28.04.2022
484
28.04.2022
1065
28.04.2022
295
28.04.2022
696
28.04.2022
501
28.04.2022
363
28.04.2022
255
28.04.2022
209
28.04.2022
352
28.04.2022
353
28.04.2022
249
28.04.2022
561
28.04.2022
266
28.04.2022
1453
28.04.2022
229
28.04.2022
276
28.04.2022
328
28.04.2022
305
ТОП НОВОСТИ
23.04.2022
11231
24.04.2022
7079
26.04.2022
5806
23.04.2022
5484
23.04.2022
4767
23.04.2022
4753
27.04.2022
4244
27.04.2022
3876
28.04.2022
3859