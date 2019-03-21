В поле зрения прокуратуры Якутска — микрокредитная компания

Прокуратура города Якутска провела проверку по обращению Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ о незаконном осуществлении ООО МКК «Свой займ» и индивидуальным предпринимателем профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов гражданам в нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности.

Установлено, что ООО микрокредитная компания «Свой займ» зарегистрировано в качестве юридического лица в мае 2018 года и за период с 01.06.2018 по 28.01.2019 выдало займы физическим и юридическим лицам на общую сумму более 5 млн. рублей в отсутствие статуса микрофинансовой организации.

Индивидуальный предприниматель зарегистрирована в марте 2016 года, также в реестре микрофинансовых организаций, в реестре ломбардов не значится. Между тем, осуществляет деятельность по заключению с гражданами договоров комиссии на реализацию товара бывшего в употреблении через комиссионный магазин и выступает комиссионером по данному договору, но фактически осуществляет завуалированную деятельность ломбарда, то есть выдачу займов гражданам под залог имущества, поскольку, передавая денежные средства гражданам до реализации переданного имущества, осуществляет возмездное хранение такого имущества с взиманием вознаграждения, определенного действующей системой тарифов, что характерно для договоров займа, а не для договоров комиссии.

В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении микрокредитной компании и индивидуального предпринимателя производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ.

По постановлениям прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, на рассмотрении находятся представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства о микрофинансовой деятельности.