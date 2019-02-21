В Покровском колледже открыли Ворлдскиллс-кабинет

19 февраля в рамках деловой программы VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 2019» состоялось открытие учебного кабинета компании «АВАТЕК».

Соглашение об открытии подписали директор Покровского колледжа Владислав Хабаров и руководитель компании «АВАТЕК» Антон Ломакин.

«АВАТЕК» – это IT компания, специализирующаяся на работах по обеспечению информационной безопасности, а Покровский колледж готовит специалистов в этой отрасли.

На торжественном открытии присутствовали глава Покровска Петр Гермогенов, руководитель управления по внедрению демонстрационного экзамена Союза Ворлдскиллс Россия Данил Уфимцев и Руководитель департамента СПО Дальневосточного федерального университета Михаил Сивцев.

Гостям и участникам соревнований презентовали кабинет «АВАТЕК». В январе 2019 года коллектив Покровского колледжа своими силами произвел частичный ремонт кабинета, было закуплено оборудование и уже сейчас здесь проходят соревнования по стандартам Ворлдскиллс.

Как отметил Владислав Хабаров, работы по оснащению кабинета еще не закончились, в дальнейшем оснащение дополнительным и программным обеспечением будет произведено уже в рамках соглашения с компанией «АВАТЕК».