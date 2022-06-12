В Покровске зацвели яблони

Наступление якутского лета теперь будет ассоциироваться не только с цветением черемухи, ветреницы на полях, но и садовой сибирской яблони, устойчивой к нашим трескучим зимним морозам. Именно в эти дни она дает многочисленные белые цветы — яблоневый цвет, которые к осени превратятся в небольшие кисленькие, но витаминные яблочки.

Из них можно сделать заготовки на зиму для наших детей. Это подтвердила в свое время основатель сада — Мария Черткова. Сегодня научные сотрудники ЯНИИСХ, возглавляемого членом-корреспондентом РАН Леонидом Владимировым, ведут плодотворную работу по модернизационному научному сопровождению АПК нашего уникального и обширного региона.

На днях в плодово-ягодном саду Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.А. Чертковой распустились первые цветы на яблонях, посаженных нашим известным селекционером Марией Чертковой: http://agronii.ysn.ru/?p=4129

«Когда-нибудь яблоневые сады зацветут по всей Якутии, и мы сможем устроить себе новый праздник, подобно японцам, которые массово собираются полюбоваться на цветение сакуры и хризантем. Сегодня у нас в копилке культуры есть только праздники подснежников и сардааны, исконных эндемиков растительного мира Якутии. Модернизация северного края должна подарить новые культурные формы!», — отмечает она.

Работники сада призывают сделать за чисто символическую плату семейную фотосессию во время цветения яблони. Как известно, яблоня цветет всего «пару дней». Предварительно до 19 июня. Провести фотосессию можно с 12 по 19 июня с 9 до 18 часов в плодово-ягодном саду Якутского НИИ сельского хозяйства. Как доехать к саду в Покровске смотрите инструкцию в конце прилагаемого видео.

Приятного просмотра!