В Покровске вора застали на месте преступления

В дежурную часть полиции ОМВД России по Хангаласскому району Якутии обратилась жительница Покровска с заявлением о попытке кражи велосипеда из подъезда её дома.

В результате оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

Установлено, что потерпевшая в обеденный перерыв пошла к себе домой. У подъезда она увидела нетрезвого мужчину с велосипедом её сына. На её замечание неизвестный начал утверждать, что она ошибается, а это его велосипед. Женщине ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

По данному факту проводится проверка.