31.07.2020
13:00
80
Происшествия
В Покровске вора застали на месте преступления
В дежурную часть полиции ОМВД России по Хангаласскому району Якутии обратилась жительница Покровска с заявлением о попытке кражи велосипеда из подъезда её дома.
В результате оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.
Установлено, что потерпевшая в обеденный перерыв пошла к себе домой. У подъезда она увидела нетрезвого мужчину с велосипедом её сына. На её замечание неизвестный начал утверждать, что она ошибается, а это его велосипед. Женщине ничего не оставалось, как обратиться в полицию.
По данному факту проводится проверка.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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