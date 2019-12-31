В Покровске ведется восстановление водоснабжения, прерванное порывом магистрального водопровода

В городе Покровск Хангаласского района ведётся восстановление водоснабжения, прерванное вследствие порыва подземного магистрального водопровода АО «Хангаласский Газстрой».

По информации ЦДС ГУП «ЖКХ РС (Я)», технологическое нарушение произошло в 16:50 часов 30 декабря. Ситуация находится под контролем Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я).

Вчера, 30 декабря, министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий САДОВНИКОВ выезжал на место аварии и провёл оперативное заседание КЧС. Глава ведомства дал поручение в кратчайшие сроки устранить течь и восстановить водоснабжение потребителям. В аварийно-восстановительных работах привлечены аварийные бригады АО «Водоканал» и ГУП «ЖКХ РС (Я)» в количестве 30 человек, задействовано 8 единиц техники, в том числе экскаватор с пневмомолотом и водовозная техника. Организован оперативный штаб под руководством главы МО «г. Покровск» Петра ГЕРМАГЕНОВА.

По информации ЦДС ГУП ЖКХ РС(Я), водоснабжение прекращено в 7 домах (1шт. — 8 квартирный, 4 шт. — 4 кв. и 2 частных дома). Отметим, что котельные работают в штатном режиме. Для бесперебойного функционирования котельных организован подвоз воды.

В 09:00 ч утра 31 декабря произведена временная подача горячей воды для прогревания сетей. Ремонтные работы продолжаются, ведется работа по откачке воды, после чего начнутся работы по замене задвижки.