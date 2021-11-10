В Покровске устранили обрыв электролинии

Энергетики Покровского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в городе Покровск Хангаласского улуса, прерванное в результате обрыва провода большегрузной автотранспортной техникой.

Во вторник, 9 ноября, в 10:58 в результате неосторожных действий водителя автомобиля КамАЗ при погрузочно-разгрузочных работах был оборван провод воздушной линии ВЛ 6 кВ Л-Посёлок-1 с подстанции 110 кВ «Покровск». Под ограничение попали 1300 жителей города, проживающие по улицам Подгорная, Кулаковского, Эркээни, Лукина, Ксенофонтовых, Орджоникидзе, Рафаилова и других.

Энергетики Покровского РЭС при осмотре линии выявили нарушителя и составили акт, провод оперативно отремонтировали и в 12:35 ввели линию в работу, восстановив электроснабжение.

Энергетики вновь напоминают, что вблизи охранных зон объектов электросетевого хозяйства нужно быть максимально бдительными. Любое вмешательство в безопасную работу энергообъектов грозит не только штрафами, административной и уголовной ответственностью, но и жизни и здоровью.