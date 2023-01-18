18.01.2023
16:24
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Происшествия
В Покровске спасли пассажиров такси
В 5:20 утра 18 января на республиканской автомобильной дороге «Умнас» у Покровска заглох двигатель у микроавтобуса марки Toyota Hiace с 8 пассажирами, сообщает пресс-служба администрации города.
Такси направлялось из Нерюнгринского района в Якутск. В срочном порядке к нему выехали два автомобиля администрации. При прибытии на место пассажиров усадили в автомобиль «УАЗ» и взяли на буксир Toyota Hiace.
❗️Администрация Покровска просит население воздержаться от дальних поездок, в связи с экстремально низкими температурами наружного воздуха, а водителям иметь в автомобиле все необходимые средства и вещи при экстренных ситуациях.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба администрации Хангаласского улуса
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