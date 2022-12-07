В Покровске собака укусила местную жительницу и набросилась на ребенка

Жительница Покровска Хангаласского улуса сегодня, 7 декабря, сообщила, что ее укусила собака. Кроме того, по ее словам, эта же собака набросилась на девочку, которая шла с мамой возле местного детсада. Вроде, ребенок не пострадал.

«Чья это собака? Глаза разного цвета, собака ухоженная, явно домашняя…», — пишет пострадавшая. Ее пост опубликован в телеграм-канале @khangalasskie. Там же размещен ответ, судя по всему администрации города, в котором жительнице сообщили, что «отлов безнадзорных собак производится на основании заявления граждан». И жительнице посоветовали направить обращение на электронную почту администрации Покровска с указанием примет собаки и примерного места обитания.

На фотографии, опубликованной пострадавшей, довольно упитанная собака, но ошейника не видно. Поэтому непонятно, хозяйская она или нет.