07.12.2022
15:50
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Происшествия

В Покровске собака укусила местную жительницу и набросилась на ребенка

Жительница Покровска Хангаласского улуса сегодня, 7 декабря, сообщила, что ее укусила собака. Кроме того, по ее словам, эта же собака набросилась на девочку, которая шла с мамой возле местного детсада. Вроде, ребенок не пострадал.

«Чья это собака? Глаза разного цвета, собака ухоженная, явно домашняя…», — пишет пострадавшая. Ее пост опубликован в телеграм-канале @khangalasskie. Там же размещен ответ, судя по всему администрации города, в котором жительнице сообщили, что «отлов безнадзорных собак производится на основании заявления граждан». И жительнице посоветовали направить обращение на электронную почту администрации Покровска с указанием примет собаки и примерного места обитания.

На фотографии, опубликованной пострадавшей, довольно упитанная собака, но ошейника не видно. Поэтому непонятно, хозяйская она или нет.

Фото: соцсети
Источник: @sakhapress1

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