В Покровске ребенок выпал на ходу из автомашины УАЗ

28 мая около 21.00 ч. на улице Орджоникидзе г. Покровск в Хангаласском районе из движущегося транспортного средства “УАЗ 22069-04” выпал ребенок. 21-летний пассажир, пытаясь поймать ребенка, также выпал из салона на проезжую часть.

В результате ДТП 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму – ушиб головного мозга, вдавленный перелом теменной кости, множественные ушибы. Ребенка госпитализировали в г. Якутске.

21-летний молодой человек, пытавшийся подхватить ребенка в момент падения и упавший следом, получил черепно-мозговую травму и ушибы.

В ходе разбирательства по факту ДТП было установлено, что за рулем российского внедорожника находился отец ребенка, рядом на переднем пассажирском сидении ехала мать. В салоне транспортного средства, помимо 21-летнего дяди и пострадавшего мальчика, находилась его 8-летняя сестра. Семья возвращалась домой после прогулки. Дети не были пристегнуты . 6-летний ребенок при проезде по участку дороги с искусственной неровностью ухватился за ручку двери, которая вследствие этого открылась прямо на ходу, а ребенок не смог удержать равновесие и выпал.

28-летний водитель имеет стаж вождения с 2020 г., в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД – за управление незарегистрированным транспортным средством и отсутствие полиса ОСАГО. В момент аварии был трезв.привлекался 2 раза по ст.12.37ч 2, 12.1ч1, штрафы оплачены.

Госавтоинспекция напоминает, что все пассажиры транспортных средств должны пристегиваться ремнями безопасности. ПДД особые требования предъявляют к перевозке детей: на переднем пассажирском сидении автомобиля дети до 12 лет должны перевозиться исключительно в детском кресле, на заднем сидении дети до 7 лет должны быть закреплены в детском удерживающем устройстве, старше 7 лет – могут быть пристегнуты с помощью штатного ремня безопасности.

Детское автомобильное кресло должно быть надежно закреплено, при его установке, по возможности, необходимо выбирать наиболее безопасное место в салоне — посредине заднего сидения машины.