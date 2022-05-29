29.05.2022
15:18
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Происшествия

В Покровске ребенок выпал на ходу из автомашины УАЗ

28 мая  около 21.00 ч. на улице Орджоникидзе  г. Покровск в Хангаласском районе из движущегося транспортного средства “УАЗ 22069-04” выпал ребенок. 21-летний пассажир, пытаясь поймать ребенка, также  выпал  из салона на проезжую часть.

         В результате ДТП 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму – ушиб головного мозга,  вдавленный перелом  теменной кости, множественные ушибы. Ребенка госпитализировали в г. Якутске.

         21-летний молодой человек, пытавшийся подхватить ребенка в момент падения  и упавший следом,  получил  черепно-мозговую травму и ушибы.

         В ходе разбирательства по факту ДТП было установлено, что за рулем российского внедорожника находился отец ребенка, рядом на переднем пассажирском сидении ехала мать. В салоне транспортного средства, помимо  21-летнего дяди и  пострадавшего мальчика, находилась его 8-летняя сестра. Семья возвращалась домой после прогулки. Дети  не были пристегнуты . 6-летний ребенок при проезде по участку дороги  с искусственной неровностью ухватился за ручку двери, которая вследствие этого открылась прямо на ходу, а ребенок не смог удержать равновесие и выпал.

         28-летний водитель имеет  стаж вождения с 2020 г.,  в течение года дважды привлекался  к административной ответственности за нарушения ПДД – за управление незарегистрированным транспортным средством и отсутствие полиса ОСАГО. В момент аварии был трезв.привлекался 2 раза по ст.12.37ч 2, 12.1ч1, штрафы оплачены. 

         Госавтоинспекция напоминает, что  все пассажиры транспортных средств должны пристегиваться ремнями безопасности. ПДД особые требования предъявляют к перевозке детей: на переднем пассажирском сидении автомобиля дети до 12 лет должны перевозиться исключительно в детском кресле, на заднем сидении дети до 7 лет должны быть закреплены в детском удерживающем устройстве, старше 7 лет – могут быть пристегнуты с помощью штатного ремня безопасности.

         Детское автомобильное кресло должно быть надежно закреплено, при его установке, по возможности, необходимо выбирать наиболее безопасное место в салоне —  посредине заднего сидения машины.

                           

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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