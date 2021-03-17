17.03.2021
09:15
146

Происшествия

В Покровске пожарные отстояли от огня два дома

16 марта 2021 г. в 21.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Братьев Ксенофонтовых в Покровске Хангаласского улуса Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения через пять минут горел пристрой к дому по всей площади. В результате пожара огнем поврежден пристрой внутри по всей площади и потолочное перекрытие внутри дома на площади 1 кв.м. Общая площадь 10 кв.м.

Спасен частный дом и рядом стоящий частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх