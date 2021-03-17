В Покровске пожарные отстояли от огня два дома

16 марта 2021 г. в 21.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Братьев Ксенофонтовых в Покровске Хангаласского улуса Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения через пять минут горел пристрой к дому по всей площади. В результате пожара огнем поврежден пристрой внутри по всей площади и потолочное перекрытие внутри дома на площади 1 кв.м. Общая площадь 10 кв.м.

Спасен частный дом и рядом стоящий частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.