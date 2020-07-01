В Покровске появится большой экстрим-парк

Одним из объектов набережной̆ города Покровска станет экстрим-парк. Напомним, год назад стало известно, что проект благоустройства набережной̆ Покровска выиграл грант в размере 40 млн. рублей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Согласно проекту, покровская набережная кроме экстрим-парка, будет также включать зоны общественного пространства, фудкорта и спортивной зоны.

Подробнее об эктрим-парке рассказал представитель компании «Fk-ramps» Владимир МАРТЫШЕВСКИЙ, который специально для монтажных работ прилетел из Санкт-Петербурга. Кстати, он скейтбордист с 12-летним стажем.

— Привет! Как идёт работа?

— Привет! Сейчас ведется монтаж деревянно-каркасного скейтпарка. Прототипом парка в Покровске послужил парк из Ростова-на-Дону, который мы поставили в прошлом году. Мы специально переработали проект под якутские погодные условия, да и в целом поменяли технологию сбора парка. Это будет первый экстрим-проект такого масштаба на территории Якутии. Два года назад наша компания установила небольшой скейтпарк в Алдане, но он не сопоставим по масштабам с парком в Покровске.

— Супер! Наверняка, не многие знают о вашей компании, расскажите вкратце.

— Компания «FK-Ramps». Строим скейтпарки с 2005 года. Находимся в Санкт-Петербурге. Можем с уверенностью сказать, что строим лучшие профессиональные скейтпарки в России.

— Что включает в себя скейтпарк?

— В парке будут фигуры как для новичков, так и для профессионалов. Смогут кататься представители почти любых экстрим меньшинств: велосипедисты, роллеры найдут себя на флай-линии, а скейтеры и самокатеры будут чувствовать себя комфортно в так называемой «стрит зоне».

— А как тебе место, выбранное для экстрим-парка?

— Я считаю, что место выбрано супер удачно. Набережная должна получится очень крутой, а экстрим-парк будет классным украшением и главным местом притяжения экстремалов со всей республики. К тому же, как я понял, Покровск – главная отправная точка на многие туристические маршруты. В таком парке смело можно проводить соревнования всероссийского масштаба. Я думаю, было бы круто, если бы правительство Якутии организовало нечто подобное. У нас большая страна, и я считаю, что такие ивенты надо проводить в разных ее уголках, особенно в таких, как Якутия. Тут ребятам будет на что посмотреть. Я успел посмотреть ледник «Булуус», меня эта аномалия поразила, я такое видел впервые в жизни. Водопад «Курулуур» тоже видел – классное место. Еще ездили на скалы Еланки. Природа у вас классная. Мне кажется это не законно, что у вас тут столько красоты на квадратный километр! Мне есть, с чем сравнить, потому что я объездил всю страну – такого не видел! У Вас нужно развивать туризм. Многие даже не подозревают, что, помимо оленей, в Якутии есть и такая природная красота.

— Как думаешь, скейт-парк найдет своего пользователя?

— Да, конечно! К тому же, в Покровске он появится неспроста. Ведь перед проектом региональный центр компетенций Якутии проводил здесь активно публичные слушания и сами жители предложили идею создания подобного парка. Экстремальные виды спорта в последнее время на подъеме, родителям стало интересно отдавать своих детей не только на условные футбол или хоккей, но и на скейтбординг или какой-нибудь другой экстремальный вид спорта, что очень хорошая альтернатива физического развития ребёнка. В последние два года в стране появилось большое количество парков из-за того, что скейтбординг и BMX стали олимпийскими видами спорта. Появились федерации разные, которые поддерживают райдеров и устраивают разные ивенты с крутыми призами. Раньше не было такого. Открылось много школ, где учат ребят кататься. Так что возможностей стало очень много и я рад, что мы этому способствуем.

— Когда завершение работ?

— Я думаю в течение 2,5 недель работы завершатся и, возможно, можно будет организовать какое-то мероприятие, чтобы якутские экстремалы обкатали наш парк.