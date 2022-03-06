В Покровске открыли зал борьбы имени Леонида Спиридонова

В городе Покровск в рамках открытия ежегодного турнира «Хаӊалас Хапсаҕайа» 5 марта состоялось торжественное открытие зала борьбы имени Леонида Спиридонова – прославленного земляка хангаласцев, борца вольного стиля, чемпиона Азии, бронзового призёра чемпионата мира, участника двух летних Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, ныне министра по физической культуре и спорта республики.

По мнению Главы республики Айсена Николаева Якутия вносит большой вклад в воспитание и профессиональный рост новых звезд якутской вольной борьбы. В истории физической культуры и спорта республики немало славных страниц, великолепных побед и достижений. Гордость и слава якутского спорта – олимпийские чемпионы Роман Дмитриев и Павел Пинигин, серебряный призер Олимпиады Александр Иванов.

С открытием спортивного зала борьбы жителей Хангаласского улуса от имени руководства и правительства республики поздравил вице-премьер Сергей Местников.

«Борьба – один из знаковых видов спорта для Хангаласского улуса. Отрадно, что залу борьбы присвоено имя вашего известного земляка, мастера спорта Российской Федерации, почетного гражданина Хангаласского улуса Леонида Николаевича Спиридонова, участвовавшего на Олимпийских играх в Афинах и Пекине. Уверен, что в стенах этого зала борьбы будут тренироваться будущие чемпионы, для которых спортивный успех Леонида Спиридонова станет путеводной звездой, ведущей к новым вершинам», — сказал Сергей Местников.

Двухэтажное здание зала борьбы общей площадью 1 195 квадратных метров построено по программе общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

«Сегодня мы открываем зал борьбы, который носит моё имя. Это волнительное и радостное событие не только для меня, но и для всех жителей Хангаласского улуса, всех ценителей и поклонников вольной борьбы. В моём родном Хангаласском улусе вольной борьбой увлечённо занимаются множество юных спортсменов. И я искренне желаю им достигнуть самых высоких вершин», — сказал в своей приветственной речи Леонид Спиридонов.

Он выразил огромные слова благодарности за поддержку в строительстве спортивного объекта главе республики, Президенту Федерации спортивной борьбы Якутии Айсену Николаеву, руководству администрации Хангаласского района, всем спонсорам и строителям.

Спортивный зал оснащён современным оборудованием и многофункциональными тренажёрами для занятий вольной борьбой и лёгкой атлетикой, которые были приобретены благодаря участию района в программе поддержки местных инициатив.

Здание спортивного зала передано на баланс Хангаласской ДЮСШ, поэтому в нём также будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы.

На первом этаже здания обустроены спортивный зал со зрительной трибуной, гардеробная, касса, охранный пост, раздевалки, душевые, кабинет врача. На втором этаже расположены просторный универсальный зал, комната тренера, кабинет директора и балкон с выходом на спортзал.

На сегодняшний день в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Усть-Алданском улусе строятся многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс и универсальный комплекс спортивных единоборств.

По республиканской инвестиционной программе в селе Бердигестях Горного улуса в этом году состоится открытие универсального стрелкового комплекса. Кроме того, ожидается ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в поселке Чульман Нерюнгринского района и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком в г. Якутске.

Добавим, что в эти дни в Покровске проходит XXV Республиканский турнир ««Хаӊалас Хапсаҕайа — 2022», в котором принимают участие спортсмены со всех улусов и районов республики.