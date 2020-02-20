В Покровске откроется новый детский сад

В городе Покровск Хангаласского улуса решается проблема с нехваткой мест в детских садах. В ходе объезда рабочей группой администрации улуса проинспектирован уровень готовности строящегося здания детского сада «Ромашка» на 240 мест.

«Сегодня в районном центре ощущается нехватка мест в детских садах. Ввод детского сада «Ромашка» в Покровске поможет частично решить эту проблему. Наши дети должны развиваться и познавать мир в комфортных условиях», — отметил и.о. главы улуса Федор БОРИСОВ.

На данный момент подрядная организация «ГРК Легион» практически завершила строительство. Идет работа по материально-техническому оснащению.

Руководитель улуса призвал подрядчика, ответственных должностных лиц устранить недоделки и сдать объект в обозначенный срок — в конце первого квартала этого года. Также он поручил организовать вывоз строительного мусора с объекта и провести субботник на территории детского сада.

Отметим, что детский сад строится по национальному проекту “Демография” и региональному проекту “Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей”. В здании располагаются музыкальный и физкультурный залы, соляная комната, пищеблок, медицинский кабинет. Детский сад оснастят необходимыми пособиями, игрушками, оборудованием и мебелью. На улице появится современное игровое и спортивное оборудование.