В Покровске обокрали студентку

В отдел полиции ОМВД России по Хангаласскому району Якутии обратилась местная жительница с сообщением о том, что в магазине одежды из её сумочки неизвестные похитили 8 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую, ею оказалась 18-летняя родственница потерпевшей.

Установлено, что потерпевшая является студенткой и в период летних каникул работает в магазине. В рабочее время к потерпевшей пришла подозреваемая и, узнав, что ее сестра получила зарплату, решила похитить денежные средства. Воспользовавшись тем, что потерпевшая была занята приемом товара, злоумышленница похитила из сумки 8 000 рублей.

Со слов подозреваемой, похищенные средства она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.