В Покровске дачник собрал потрясающий урожай!

View this post on Instagram

Покровские яблочки 🍎 . Источник @khangalasskie Фотофакт 62 яблочка поспели в саду у Игоря Михайловича Иванова, на улице Набережная, якутского (!) города Покровск! . #sakhalife #урожай2019 #яблоки #покровск #Якутия