В поезде «Нерюнгри-Красноярск» пассажира избили консервной банкой и вымогали 100 000 рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Тындинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пассажира поезда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).

Как полагает следствие, в июне 2022 года работник коммерческой организации, следовавший после вахты в пассажирском поезде сообщением «Нерюнгри – Красноярск», в ходе конфликта нанес попутчику 5 ударов консервной банкой в голову, причинив телесные повреждения, после чего потребовал отдать 100 тысяч рублей. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел нападавшему указанную сумму со счета банковской карты. По прибытию поезда к месту назначения мужчина обратился в транспортную полицию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурор направил в Тындинский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу.