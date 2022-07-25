В почтовое обращение вышел блок, посвященный 100-летию Якутии

В центральное отделение Почты России в Якутии поступило 300 почтовых блоков, посвящённых юбилейному событию. Торжественная церемония гашения специальным почтовым штемпелем состоялась 22 июля в ИТ-парке «Якутия».

Почтовый блок, посвященный 100-летию Республики Саха (Якутия), вышел в обращение 22 июля 2022 г. На почтовой марке надпись «Республика Саха (Якутия). 100 лет» на полях почтового блока — герб Республики Саха (Якутия), национальный орнамент, якутский хоровод, Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина, Музей вечной мерзлоты, Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Ленские столбы, Якутское предприятие по торговле алмазами АЛРОСА и памятник основателю Якутска Петру Бекетову.

«Сегодняшнее событие останется в памяти нашего народа и в истории Якутии. Памятные марки станут для жителей Якутии ещё одним символом, посвящённых столетию», — сказала заместитель директора Управления Федеральной почтовой связи РС(Я) Ариадна Лыглаева.

Дополнительно к почтовому блоку выпустили конверты первого дня и штемпель первого дня с датой 22 июля 2022 года. В Якутию поступило 100 конвертов первого дня.

Номинал марки — 100 руб., а стоимость конверта первого дня — 17 руб. Юбилейную продукцию можно приобрести в городе Якутске в центральном отделении почтовой связи и поставить оттиск специального почтового штемпеля.