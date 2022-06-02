02.06.2022
12:43
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Якутия

В питомнике «Усть-Буотама» завершена корализация лесных бизонов

В питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама» Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии с 31 мая по 01 июня 2022 года проведена плановая корализация лесных бизонов с участием специалистов Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса с филиалом в Аллаиховском улусе (районе).

В ходе корализации проведен комплекс ветеринарных мероприятий, в первую очередь, это клинический осмотр всех бизонов. Осуществлена  вакцинация от сибирской язвы и эмкара, забор крови на наличие болезней.  Произведено отделение телят 2021 года рождения от основного стада, их мечение и чипирование.  Также, осмотрены 8 телят этого года рождения.

По словам начальника участка «Усть-Буотама» Семена Егорова, руководившего мероприятиями – «корализация проведена успешно, все животные находятся в удовлетворительном состоянии».

Фото: пресс-службы
Источник: ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП»

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