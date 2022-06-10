В питомнике лесных бизонов открыт летний турсезон

Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков сообщает об открытии летного туристического сезона питомника лесных бизонов «Усть-Буотама», а также на особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия).

В питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама» экскурсии начинаются с 10 часов утра. Питомник открыт каждый день. Приезжайте к нам полюбоваться маленькими бизонятами, которые увидели свет весной этого года и уже во всю резвятся на зеленом лугу. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами размещения в просторном гостевом доме и балагане.

Бизонарий находится в Хангаласском районе на левом берегу устья реки Буотама. Рекомендуем добираться на моторной лодке с села Булгунняхтах Хангаласского района.

Друзья! А еще мы спешим поделиться отличной новостью – совсем скоро на территории «Усть-Буотамы» откроются гостевые домики. Вы сможете арендовать их и насладиться природой этого уникального места, подышать свежим воздухом и полюбоваться животными питомника не спеша.

Также сообщаем, что туроператорами будут организованы сплавы, походы и экскурсии на территориях ООПТ республики.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел. 22-57-49 в Отдел туризма, рекреации и экопросвещения. Также заказы от посетителей мы принимаем через страницу «Заповедная Якутия» в социальной сети Вконтакте.

Напоминаем! Посетители обязуются следовать Правилам посещения питомника и соблюдать режим особой охраны ООПТ. Мусор вывозить с собой, держать детей за руку, к животным и ограждениям не приближаться, а также строго соблюдать технику безопасности и правила пожарной безопасности в лесах. Следует учесть, что в случае действия чрезвычайной ситуации или особого противопожарного режима муниципального и республиканского характера, нахождение и выезд граждан в лесу запрещается.

ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП»