В питомниках лесных бизонов пополнение

Основным параметром, определяющим адаптацию у акклиматизированных животных в Якутии, является успешная зимовка и получение приплода.

Первые пять телят в этом году родились в питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама» Хангаласского улуса. 12 апреля 2022 года, в День космонавтики, на свет появился первый бизоненок, его принесла самка Принцесса. Что примечательно, в последние три года, именно на этот день обязательно приходится новое пополнение бизонят в этом питомнике.

Выпущенная в естественную среду обитания, свободноживущая популяция лесных бизонов в долине реки Синяя Горного улуса успешно перезимовала. В группе самок, находящихся в местности «Дьэкэмдэ», при проведении мониторинговых работ обнаружены три теленка 2022 года рождения.

Отметим, что мониторинг за свободноживущими группами животных, находящихся в среднем течении р. Синяя, будет продолжен. Основной отел у лесных бизонов происходит с апреля по конец мая, иногда до середины июня.

К концу 2021 года общая численность лесных бизонов в Якутии достигла 290 голов.