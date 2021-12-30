В Петербурге задержан мошенник, предлагавший инвестиции в соцсетях через некую Сахаайю

В мае уходящего года в полицию обратилась 39-летняя жительница Намского района с сообщением о том, что она стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей. По словам заявительницы, она увидела в социальных сетях рекламу быстрого заработка и связалась с «консультантом» сайта. Аккаунт принадлежал некой «Сахаайе», которая якобы помогает зарабатывать деньги. Так как переписка велась на родном якутском языке, женщина поверила.

В ходе виртуального общения злоумышленник предложил ей зарегистрироваться на сайте инвестиционной интернет-платформы и убедил женщину вложить денежные средства, обещая высокую прибыль. Под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций аферист выманил у потерпевшей финансы, большая часть из которых заёмные.

По факту мошенничества, совершённого в крупном размере, было возбуждено уголовное дело по ст. 159.3 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц г. Санкт-Петербург и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий.

Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги.

Женщина выразила благодарность сотрудникам районного отдела полиции за профессионализм и тщательную работу, пожелала им дальнейших успехов и поздравила с наступающим Новым годом.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

Полиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не верить рекламе, предлагающей быстрое обогащение на биржевых платформах, инвестициях и криптовалюте. Мошенники умеют убеждать и предлагают играть на более крупные суммы, для этого они просят брать кредиты и вносить их на названные ими счета. Желая заработать легкие и быстрые деньги в сети, граждане собственноручно перечисляют все свои сбережения на подставные счета и в итоге погружаются в огромные долги перед банками.

Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями!