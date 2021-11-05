В Петербурге на Невском обокрали магазин якутских бриллиантов

Полиция Петербурга расследует кражу из магазина в торговом комплексе «Невский центр» в центре города, сообщают «Невские новости». По предварительным данным, из салона, торгующего украшениями с якутскими бриллиантами, пропали драгоценности. По предварительным подсчетам, 13 октября во время инвентаризации недосчитались имущества на сумму около 800 тыс. рублей. Кто и когда совершил хищение — неизвестно. Подробности происшествия выясняются.

Фото: ЯСИА Источник: Невские новости

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