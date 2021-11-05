05.11.2021
11:23
567
Происшествия
В Петербурге на Невском обокрали магазин якутских бриллиантов
Полиция Петербурга расследует кражу из магазина в торговом комплексе «Невский центр» в центре города, сообщают «Невские новости». По предварительным данным, из салона, торгующего украшениями с якутскими бриллиантами, пропали драгоценности. По предварительным подсчетам, 13 октября во время инвентаризации недосчитались имущества на сумму около 800 тыс. рублей. Кто и когда совершил хищение — неизвестно. Подробности происшествия выясняются.
Фото: ЯСИА
Источник: Невские новости
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