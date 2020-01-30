30.01.2020
15:00
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Экономика

В первый рейс отправился вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Хабаровск

30 января со станции Нижний Бестях впервые отправился  купейный вагон беспересадочного сообщения до Хабаровска. 

Вагон будет курсировать 1 раз в 6 дней. Расписание курсирования вагона утверждено  с января по апрель 2020 года с возможностью дальнейшего продления при наличии пассажиропотока. Из Нижнего Бестяха вагон будет отправляться в 10:00 (время местное)   30 января,  5, 11, 17, 23, 29 февраля, 6, 12, 18, 24, 30 марта, 5, 11, 17, 23, 29 апреля. Прибытие в Хабаровск в 6:45 (время местное)

 В обратный рейс из  Хабаровска вагон будет отправляться в  19:43 (время местное) 2, 8, 14, 20, 26 февраля, 3, 9, 15, 21, 27 марта, 2, 8, 14, 20, 26 апреля. Прибытие в Нижний Бестях в 5:02 (время местное).

Стоимость проезда из Нижнего Бестяха до Хабаровска составит 6877 рублей для взрослых и 3500 рублей для детей.

Оформление проездных документов производится   в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ», АО «ФПК», Главного агентства воздушных сообщений в Якутске, на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru

На первый рейс было продано 8 билетов.

Справки по телефонам: 8 924 870 63 43

По вопросам приобретения Единого билета на сайте ОАО «РЖД»  (ж.д. билет + талон на трансфер) на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом можно обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:   

8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО (по России бесплатно).

Отправление беспересадочного вагона до Хабаровска является одним из этапов реализации плана мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания пассажиров, в рамках которого реализован запуск беспересадочного вагона по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск. В настоящее время на стадии согласования находится новый график движения поездов с удобными стыковками и временем прибытия  на станцию Нижний Бестях, что значительно сократит время в пути в направлениях  до Благовещенска и Хабаровска и обратно. 

С 1 мая  планируется запустить ежедневное курсирование поезда Нижний Бестях – Нерюнгри. Ведется работа по разработке новых маршрутов – пока речь идет об Иркутске. В  планах приобретение новых пассажирских вагонов, по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск будет запущен купейный вагон. 

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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