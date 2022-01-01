В первый день 2022 года 100-летний юбилей отмечает Аграфена Тин

Тин Аграфена Яковлевна родилась 01.01.1922 году в с. Хатын-Юрях г. Якутска ЯАССР.

Трудовая биография Аграфены Яковлевны началась в 1939 году, когда она начала работать помощницей доярки в Большой Мархе участка «Огородник». В годы войны Аграфена Яковлевна продолжила работать дояркой, тогда и стар и млад, работали из последних сил – так нужно было для Родины, для Победы. Аграфена понимала, что на фронте было куда труднее, все думали о солдатах, которые сражались в боях за Родину, и считали, что в тылу помогают приближать Победу.

После войны с 1946 по 1953 годы работала на водокачке, помогала снабжать город водой, со своими обязанностями справлялась очень хорошо.

Аграфена Яковлевна, по состоянию здоровья, не могла выполнять непосильную работу, поэтому она всю жизнь посвятила помощи в воспитании своих племянников.

В настоящее время уважаемый ветеран проживает совместно с опекуном. В 2021 году, по решению суда, ей оформлено звание «Ветеран Великой Отечественной войны».