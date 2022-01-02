В первые дни нового года Минздрав провел обходы «красных зон»

Под руководством замминистра здравоохранения Якутии Любови Бурнашевой, специалисты Минздрава — и.о. руководителя Департамента организации медпомощи населению Василий Игнатьев и главный эпидемиолог Марианна Данилова, ознакомились с работой медиков в «красных зонах» и посетили Детскую инфекционную клиническую больницу, Якутскую республиканскую клиническую больницу и Республиканскую больницу N2. По итогам обхода заместитель министра Любовь Степановна сообщила:

«В медицинских учреждениях грамотно организована медицинская помощь в «красных зонах». Пациенты получают полный объем медицинских услуг. Отмечу, что 99 процентов пациентов, госпитализированных в инфекционные отделения, это люди не прошедшие вакцинацию от COVID-19. Призываю в очередной раз всех якутян получить прививку от коронавирусной инфекции. Все вакцинальныи пункты в медучреждених работают по графику по 10 января». Обходы медицинских учреждений специалистами Минздрава в праздничные выходные будут продолжены.