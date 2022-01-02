02.01.2022
10:01
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Коронавирус

В первые дни нового года Минздрав провел обходы «красных зон»

Под руководством замминистра здравоохранения Якутии Любови Бурнашевой, специалисты Минздрава — и.о. руководителя Департамента организации медпомощи населению  Василий Игнатьев и главный эпидемиолог Марианна Данилова,  ознакомились с работой медиков в «красных зонах» и посетили Детскую инфекционную клиническую больницу, Якутскую республиканскую клиническую больницу и Республиканскую больницу N2.  По итогам обхода заместитель министра Любовь Степановна сообщила:

«В медицинских учреждениях грамотно организована медицинская помощь в «красных зонах». Пациенты получают полный  объем медицинских услуг. Отмечу, что  99 процентов пациентов, госпитализированных  в инфекционные отделения, это люди не прошедшие вакцинацию от COVID-19.  Призываю в очередной раз всех якутян получить прививку от коронавирусной инфекции. Все вакцинальныи пункты в медучреждених работают по графику по 10 января». Обходы медицинских учреждений специалистами Минздрава в праздничные выходные будут продолжены.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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