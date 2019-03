В первом концептуальном магазине ManZoni проект «Девичник»!

View this post on Instagram

Вчера прошел невероятно позитивный, очень светлый и дружелюбный вечер. Наш первый выпуск проекта Девичник, посвященный 🌷ВЕСНЕ🌷и КРАСОТЕ😍 прошел при полном аншлаге! Много девушек смогли попасть, заранее записавшись🙌 Все, кто не смогли попасть в этот раз, не расстраивайтесь🙏 Мы обещаем, следующий Девичник уже совсем скоро! Нужно просто заранее забронировать место🙏 . А девушки сами говорили о необходимости подобных мероприятий, именно поэтому мы решили это сделать доброй традицией! Учитывая, что концепция магазина MANZONI была продумана именно с целью общаться, и уделять больше времени своим любимым клиентам🙌😍😘 . 👗👠Проект Девичник создан с целью собрать девушек, кому хотелось бы преобразиться, узнать много нового и интересного, из уст профессионалов. . Вчера было целых 3 суперполезных блока красоты, с участием ведущих профессионалов города, в сфере FASHION & BEAUTY: — Дизайнера и стилиста ДОРЫ НИКОЛАЕВОЙ, — Стилиста-дизайнера обуви и аксессуаров ТУЙАРЫ СУТАКОВОЙ, — Ведущего мастера по прическам АСКОЛЬДА ЗАХАРОВА, — Визажиста-преподавателя, мастера по архитектуре бровей СВЕТЛАНЫ КОНСТАНТИНОВОЙ 👐😍 . 🧩Гости учились создавать образы👗👠 самостоятельно, не прибегая к услугам стилистов, собираться за 5 минут ⏰, прямо на месте учились собирать, совместно со стилистами, капсульные образы, и прямо на месте сделали сногсшибательное преображение, и афрокудри 💇🏻‍♀️двум прелестным моделям из зала😍 Кроме этого, всех ждали сюрпризы — каждая получила 🎁 от спонсоров @manzoniykt и @grimerka_ykt, а трем девушкам достались ценные призы 💝 — сертификаты от всех профессионалов. . 👁‍🗨Благодарим всех гостей за участие, а также наших профессионалов @dora_nikolaeva , @tuyarin, мастеров с @grimerka_ykt , @mironova_liliya , маркетинговое агентство @ar_ykt888 за организацию проекта🙌😇 . 🔜Следующий Девичник — также, будет посвящен красоте, умению позировать, умению красиво себя подавать, при этом оставаясь собой! И будет уже очень скоро! Мы снова готовим для Вас массу полезного контента и сюрпризов😘✨ Следите за новостями!🙌🔜♾