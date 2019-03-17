В первом концептуальном магазине ManZoni проект «Девичник»!

Вчера прошел невероятно позитивный, очень светлый и дружелюбный вечер. Наш первый выпуск проекта Девичник, посвященный ВЕСНЕ и КРАСОТЕ, прошел при полном аншлаге! Много девушек смогли попасть, заранее записавшись. Все, кто не смогли попасть в этот раз, не расстраивайтесь. Следующий Девичник состоится уже совсем скоро! Нужно просто заранее забронировать место.

А девушки сами говорили о необходимости подобных мероприятий, именно поэтому организаторы решили сделать это доброй традицией! Учитывая, что концепция магазина MANZONI была продумана именно с целью общаться и уделять больше времени своим любимым клиентам.

Проект Девичник создан с целью собрать девушек, кому хотелось бы преобразиться, узнать много нового и интересного, из уст профессионалов.

Вчера было целых 3 суперполезных блока красоты, с участием ведущих профессионалов города, в сфере FASHION & BEAUTY:

— Дизайнера и стилиста ДОРЫ НИКОЛАЕВОЙ,

— Стилиста-дизайнера обуви и аксессуаров ТУЙАРЫ СУТАКОВОЙ,

— Ведущего мастера по прическам АСКОЛЬДА ЗАХАРОВА,

— Визажиста-преподавателя, мастера по архитектуре бровей СВЕТЛАНЫ КОНСТАНТИНОВОЙ.

Гости учились создавать образы самостоятельно, не прибегая к услугам стилистов, собираться за 5 минут, прямо на месте учились собирать совместно со стилистами капсульные образы. Прямо на месте совершили сногсшибательное преображение и сделали афрокудри двум прелестным моделям из зала. Кроме этого, всех ждали сюрпризы — каждая участница получила подарок от спонсоров — магазина «ManZoni» и салона красоты «Gtimerka», а трем девушкам достались ценные призы — сертификаты от всех профессионалов.

Магазин MANZONI благодарит всех гостей за участие, а также наших профессионалов Дору Николаеву, Туйару Сутакову, мастеров салона «Grimerka», Миронову Лилию, маркетинговое агентство «Ар» за организацию проекта.

Следующий Девичник — также будет посвящен красоте, умению позировать, умению красиво себя подавать при этом оставаясь собой! И будет уже очень скоро! Организаторы снова готовят для Вас массу полезного контента и сюрпризов. Следите за новостями в Instagram!