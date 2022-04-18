В первом чтении принят законопроект о внесении изменения в закон о муниципальной службе в РС(Я)

В ходе тридцать шестого (внеочередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва народные депутаты рассмотрели проект республиканского закона о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» в режиме первого чтения.

Законопроект внесен по законодательной инициативе правительства Республики Саха (Якутия).

Согласно пояснительной записке, проект республиканского закона о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с частью 5 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Изменениями установлено, что порядок участия финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района, городского округа квалификационным требованиям устанавливается законом субъекта Российской Федерации, которым должны быть предусмотрены перечень предоставляемых документов, способы проведения проверки, включая проведение собеседования с кандидатами, перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки.

В настоящий момент рассмотрение кандидатур на должность руководителя финансового органа муниципального района, городского округа производится в соответствии с Порядком согласования кандидатур для замещения должности начальника финансового органа администрации муниципального района и городского округа Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2020 года № 01-04/1723, а также с квалификационными требованиями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2020 года № 238н.

Законопроектом вносится изменение в части включения порядка участия Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района, городского округа квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального района, городского округа, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Народные депутаты приняли законопроект в первом чтении.