В период пандемии у чурапчинцев есть своя отдушина

В Чурапчинском улусе продолжается реализация улусной программы “Сидя дома — занимайся семейной экономикой!”.

«Эта программа в условиях пандемии стала для многих жителей, находящихся на самоизоляции отдушиной. Кроме того, что обеспечена занятость жителей на селе и дополнительная прибавка к пенсии и заработной плате, многие семьи улуса, активно включившись, занимаются подготовкой продовольственных запасов себе на зиму», — поделился глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

На пришкольном участке Чурапчинской средней школы имени С.А.Новгородова у речки Куохара жители многоквартирных домов на выделенных участках с теплицами ухаживают за своими посадками.

«Я живу в квартире, естественно, у меня нет участка. Благо, что в этом году по инициативе улусной администрации реализуется у нас программа “Сидя дома — занимайся семейной экономикой!» для семей без земельных участков. Очень обрадовалась, узнав о бесплатном выделении участков под овощные посадки таким семьям, как моя. С большим удовольствием посадила рассаду и теперь выращиваю огурцы, помидоры и картофель. Для этого есть все условия: все продумано четко, начиная с водопровода вплоть до охранника. Каждый день прихожу ухаживать за растениями. Здесь же получаю советы об уходе за растениями”, — рассказала участник программы, продавец магазина «Алар» Ольга Никутова.

Охранник теплиц Анастасия Посельская от имени всех семей выразила признательность организаторам проекта. Она считает, что в это очень сложное время своевременно и оперативно принята эффективная программа, которая помогает многим семьям.

Отметим, что помощь оказывается различными способами – в том числе, централизованным обеспечением желающих заняться личным подсобным хозяйством всем необходимым.