В период пандемии «СТНГ» проводит выездные инструктажи

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» не прекращает работу с абонентами и в период пандемии. В сложившейся эпидемиологической обстановке согласно решениям главы республики и Роспотребнадзора, инструктажи для собственников в многоквартирных жилых домах проводятся в формате выезда к месту пуска газа ТОЛЬКО по заявке застройщика или управляющей компании.

Так, для подачи заявки требуется обращение представителя компании-застройщика многоквартирного дома либо управляющей компании, на чьем балансе находится новостройка, с указанием даты и времени проведения инструктажа. Заявки принимает Служба единого окна УГРС. Электронная почта для заявок: ugrs_lgs@mail.ru, телефон: 8(4112)46-00-00, 46-00-04.

Для соблюдения безопасности служба техобслуживания УГРС просит абонентов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

При этом абоненты из многоквартирного дома, который уже запущен в эксплуатацию газовой компанией, по какой-либо причине отсутствовавшие на коллективном инструктаже, могут самостоятельно группой обратиться в службу техобслуживания, сообщают в УГРС.

Добавим, что Служба единого окна УГРС по адресу Петра Алексеева, 64, начала свою работу в режиме предварительной записи. Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить на горячую линию 46-00-00, 46-00-04. Режим работы: понедельник-пятница 8:00-17:00 с перерывом 12:00-13:00.

Справка:

Напоминаем, что каждый собственник квартиры или частного дома перед первичным пуском должен пройти инструктаж по безопасному пользованию газом. Для собственников частных домов правила проведения инструктажей остаются неизменными – при пуске газа непосредственно на месте.